Последние данные о поиске пропавших азербайджанских альпинистов
Продолжаются поиски пропавших азербайджанских альпинистов. В настоящее время поиски ведутся в направлении Хыналыга и Туфандага, но они пока безрезультатны.
Об этом сказал в понедельник Trend замдиректора Института географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по географии Магеррам Гасанов, передает Day.Az.
По его словам, снег на территории поиска и предполагаемого нахождения пропавших альпинистов начнет таять в конце мая - начале июня.
Гасанов добавил, что места, где проводились поиски, самые высокие на Большом Кавказе.
"Базардюзю, Базарюрд, Туфандаг и Шахдаг расположены на высоте более 4000 метров над уровнем моря. Снегопады на этих участках начинаются со второй - третьей декады сентября и продолжаются до марта", - сказал Гасанов.
По его словам, здесь встречаются многолетние ледники.
Гасанов добавил, что в зависимости от направления склона толщина снежного покрова меняется от 40-50 сантиметров и 80-120 сантиметров.
Гасанов подчеркнул, что на Базардюзю, Базаюрде, Туфандаге и Шахдаге часто наблюдаются снежные лавины.
"Эти лавины приводят к сходу с вершин гор большой массы снега. В этих местах высота снежного покрова еще больше. Поэтому процесс таяния снега начнется в конце июня", - сказал ученый.
Гасанов добавил, что среднесуточная температура в самое жаркое время составляет 2-3 градуса тепла.
"В настоящее время среднесуточная температура воздуха минус 8-12 градусов", - сказал Гасанов.
Напомним, что 23 декабря Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде отправились из селения Хыналыг Губинского района в направлении вершины Туфандаг и должны были вернуться 26 декабря. Связь с ними была прервана.
Как отмечалось в распространенном ранее совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС, Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия по неосторожности) в связи с пропажей членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар", отправившихся в поход в направлении вершины Туфандаг 23 декабря 2017 года.
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