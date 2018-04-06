В Баку начинается продажа социального жилья - ЦЕНЫ от 129 AZN В МЕСЯЦ

С седьмого мая 2018 года начнется продажа квартир в социальном жилом комплексе в Ясамальском районе Баку. Об этом сообщает в пятницу Государственное агентство жилищного строительства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отмечается, на продажу выставляется 260 квартир в зданиях №1, 2, 3 и 4 и продлится до 10:00 седьмого августа 2018 года.

Согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 ноября 2016 года №1113, приобретение квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства, осуществляется посредством электронной системы "Льготное жильё", созданной на портале "Электронное правительство" (www.e-gov.az).

Правом на приобретение квартир обладают только граждане, получившие электронный кабинет в системе "Льготное жильё". Все граждане, получившие электронный кабинет в системе "Льготное жильё", равноправны в выборе квартир, вне зависимости от даты регистрации и порядкового номера кабинета. Для выбора квартиры эти граждане должны войти в раздел "Satış/Mənzillər" ("Продажа/Квартиры") в своих электронных кабинетах. Квартиры гражданами будут выбираться по принципу "первым прибыл - первым обслужен" (лица, вошедшие в систему в момент начала продаж и первыми выбравшие квартиру, получат возможность её приобретения). С подробной информацией о правилах пользования системой "Льготное жильё", в том числе текстовыми и видео-инструкциями, можно ознакомиться на главной странице интернет-сайта www.mida.az, перейдя по ссылке "Güzəştli mənzil sistemi" ("Система льготное жильё").

Общая информация о выставляемых на продажу квартирах:

На продажу выставляются 260 квартир. Все квартиры предлагаются гражданам полностью отремонтированными и оснащёнными кухонной мебелью, отопительной системой комби (включая само оборудование комби), а также счетчиками потребления воды, газа и электричества.

Все здания спроектированы и строятся в соответствии с Государственными строительными нормами Азербайджана (AzDTN). В связи с этим, Вневедомственным государственным главным управлением экспертизы Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана были выданы положительные заключения от 15 ноября 2016 года № 22880 и от 27 декабря 2016 года № 23089.

Для каждой квартиры получены справки о предварительной регистрации права собственности, выданные Бакинским территориальным управлением Государственной службы реестра недвижимого имущества при Государственном комитете по имущественным вопросам Азербайджана.

Цены и условия продажи:

В соответствии с подпунктом 1.2.10. и пунктом 3.2. Правил, утвержденных указом Президента Азербайджана от 16 ноября 2016 года №1113, стоимость реализации квартир, предлагаемых гражданам на льготных условиях, определена ниже среднерыночной цены, установленной Азербайджанским ипотечным и кредитно-гарантийным фондом.

Цена однокомнатных квартир начинается от 29 925 манатов,

Цена двухкомнатных квартир - от 47 282 манатов,

Цена трехкомнатных квартир - от 65 626 манатов.

Примечание: Цены указаны с учетом НДС.

При приобретении квартиры за счет льготного ипотечного кредита, выдаваемого на средства Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда:

Годовая процентная ставка Период Минимальный первоначальный взнос Ежемесячная оплата* 1 комната 2 комнаты 3 комнаты 4% 3-30 лет 10% 129-136 манатов 203-236 манатов 282-288 манатов * Ежемесячная оплата - при покупке по льготному ипотечному кредиту сроком на 30 лет по ставке четыре процента годовых, при первоначальном взносе за квартиру в размере десяти процентов.

ВНИМАНИЕ! Граждане, желающие приобрести квартиру за счет льготного ипотечного кредита, при внесении первоначального взноса в объеме, превышающем минимальный необходимый, получат скидку в размере 10 процентов от суммы, превышающей минимальный первоначальный взнос. Граждане, приобретающие квартиру за свой счет, при единовременной выплате всей стоимости квартиры, получат скидку в размере 10 процентов от всей стоимости квартиры.

Цены для граждан, желающих приобрести выставленные на продажу квартиры за счет собственных средств, единовременно оплатив полную стоимость, будут начинаться с нижеприведенных:

Кол-во комнат Цена квартиры (манат) Сумма дополнительной скидки (манат) Стоимость реализации квартиры после дополнительной скидки (манат) 1 29 925 2 993 26 932 2 47 282 4 728 42 554 3 65 626 6 563 59 063

Примечание: Цены указаны с учетом НДС

На интернет-странице Ясамальского жилого комплекса www.yasamal.mida.az можно ознакомиться с информацией о точной площади каждой квартиры (и комнат), ценах, действующих льготах и дополнительных скидках, банках-агентах, а также произвести соответствующие расчеты посредством ипотечного калькулятора и калькулятора льготного жилья.

С подробной информацией о лицах, обладающих правом на приобретение льготного жилья, правилах подачи заявления для покупки жилья на льготных условиях, банках-агентах и условиях продажи квартир можно ознакомиться на интернет-сайтах www.mida.gov.az и www.mida.az или в центрах "ASAN" (№ 1, 3, 5 и Сумгаитский), а также обратившись в колл-центр "108".

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