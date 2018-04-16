Последние данные о поиске пропавших азербайджанских альпинистов

В результате сильного снегопада, выпавшего на территории селения Хыналыг Губинского района, вновь затруднились поиски членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниятзаде.

Об этом в понедельник сообщили Trend альпинисты, принимающие участие в поисках, передает Day.Az.

"15 апреля в селении Хыналыг выпал снег, снежный покров достиг 40 сантиметров. Это еще больше затруднило поиски альпинистов. Но, несмотря на это, поиски продолжаются, и к ним вновь присоединились волонтеры. В настоящее время спасатели МЧС, волонтеры продолжают поиски", - сказали альпинисты.

Напомним, что 23 декабря прошлого года Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде отправились в поход из селения Хыналыг Губинского района в направлении вершины Туфандаг и должны были вернуться 26 декабря. Связь с ними была прервана.

Как отмечалось в распространенном ранее совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС, Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия по неосторожности) в связи с пропажей членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар", отправившихся в поход в направлении вершины Туфандаг 23 декабря 2017 года.

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