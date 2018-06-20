«Милан» может остаться без Лиги Европы

20 июня 2018 20:24

Футбольный клуб "Милан", скорее всего, не сможет принять участие в розыгрыше Лиги Европы в будущем сезоне. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен исключить красно-черных из второго по значимости европейского клубного турнира Европы. Об этом сообщает издание Football Italia,передает Day.Az со ссылкой на riafan.ru.

По данным портала, такое решение может стать наказанием за нарушение правил финансового фэйр-плей (fair play). Отмечается, что боссы "Милана" предложили УЕФА программу по добровольному возвращению к нормам финансового фэйр-плей на протяжении нескольких сезонов, однако футбольные функционеры отказали "Милану".

Кроме того, дьяволам может грозить крупный штраф и запрет на трансферы на один год и более, сообщает "Свободная пресса".

Напомним, "Милан" потратил баснословные деньги на трансферы минувшим летом из расчета, что команда сможет заработать благодаря выходу в престижнейший турнир - Лигу чемпионов, но смогла пробиться лишь в ЛЕ.

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