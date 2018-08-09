«Бавария» забила 20 голов в товарищеском матче - ВИДЕО

"Бавария" сыграла товарищеский матч против полупрофессионального клуба "Роттах-Эгерн". Встреча закончилась со счетом 20:2 в пользу мюнхенцев. У победителей по три гола забили Кингсли Коман, Роберт Левандовски, Сандро Вагнер и Максимилиан Франтцке, дублями отметились Томас Мюллер и Хамес Родригес, а еще по разу ворота поразили Йезуа Киммих, Франк Рибери, Себастьян Руди и Тьяго Алькантара, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.

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