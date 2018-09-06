Берлускони может купить итальянский футбольный клуб

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который ранее владел "Миланом", может купить команду третьего по силе дивизиона итальянского футбола "Монца". Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на портал Football Italia, передает Day.Az.

Сообщается, что Берлускони и бывший вице-президент "Милана" Адриано Галлиани уже ведут переговоры о покупке "Монцы".

Берлускони был владельцем "Милана" с 1986 года. При нем клуб восемь раз выиграл чемпионат Италии и пять раз Лигу чемпионов. В 2017 году он продал команду китайскому бизнесмену Ли Юнхуну за $860 млн.

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