"Милан" объявил о переходе из "Дженоа" польского футболиста Пёнтека
Нападающий сборной Польши по футболу Кшиштоф Пёнтек перешел из "Дженоа" (Генуя) в "Милан". Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Соглашение с форвардом рассчитано до 30 июня 2023 года. По информации СМИ, сумма трансфера 23-летнего футболиста составила €35 млн.
Пёнтек выступал за "Дженоа" с июля 2018 года, в команду он перешел из польской "Краковии". За 21 матч в составе "Дженоа" он отметился 19 забитыми мячами. В списке бомбардиров серии A он идет среди лидеров, забив 13 голов и уступая Криштиану Роналду из "Ювентуса", Фабио Куальярелле из "Сампдории" и Дувану Сапате из "Аталанты", в активе которых по 14 голов.
В составе сборной Польши Пёнтек провел два матча и забил один гол.
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