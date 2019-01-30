"Милан" победил "Наполи" и вышел в полуфинал Кубка Италии - ВИДЕО

"Милан" обыграл "Наполи" в четвертьфинальной встрече Кубка Италии - 2:0.

Оба гола на счету нападающего Кшиштофа Пентека, который после перехода 24 января из "Дженоа" провел первый матч в стартовом составе, передает Day.Az со ссылкой на bombardir.ru.

Италия. Кубок. 1/4 финала.

Милан - Наполи - 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 - Пентек, 10; 2:0 - Пентек, 27.

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