"Милан" победил "Наполи" и вышел в полуфинал Кубка Италии - ВИДЕО
30 января 2019 10:32 97
"Милан" обыграл "Наполи" в четвертьфинальной встрече Кубка Италии - 2:0.
Оба гола на счету нападающего Кшиштофа Пентека, который после перехода 24 января из "Дженоа" провел первый матч в стартовом составе, передает Day.Az со ссылкой на bombardir.ru.
Италия. Кубок. 1/4 финала.
Милан - Наполи - 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 - Пентек, 10; 2:0 - Пентек, 27.
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