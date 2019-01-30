"Милан" победил "Наполи" и вышел в полуфинал Кубка Италии - ВИДЕО

30 января 2019 10:32

"Милан" обыграл "Наполи" в четвертьфинальной встрече Кубка Италии - 2:0.

Оба гола на счету нападающего Кшиштофа Пентека, который после перехода 24 января из "Дженоа" провел первый матч в стартовом составе, передает Day.Az со ссылкой на bombardir.ru.

Италия. Кубок. 1/4 финала.

Милан - Наполи - 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 - Пентек, 10; 2:0 - Пентек, 27.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az