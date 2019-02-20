"Ливерпуль" и "Бавария" (0:0) не забили голов в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Ливерпуль Англия - Бавария Германия 0:0 (0:0, 0:0)

Дата проведения

19 февраля, 23.00, "Энфилд"

Ливерпуль - Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, Фабиньо, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Кейта (Милнер, 76), Салах, Фирмино (Ориги, 76), Мане.

Бавария - Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Алькантара, Гнабри (Рафинья, 90), Хамес (Саншеш, 88), Коман (Рибери, 81), Левандовски.

Предупреждения:

Киммих (28), Хендерсон (55).

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