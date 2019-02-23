«Милан» разгромил «Эмполи» - ВИДЕО
В 25-м туре серии А "Милан" разгромил "Эмполи" (3:0), "Болонья" принимает "Ювентус", "Интер" встречается с "Фиорентиной", передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Чемпионат Италии
25-й тур
Милан - Эмполи 3:0 (0:0, 3:0)
Дата проведения
22 февраля, 22.30, "Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)"
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 - 49 Пионтек, 2:0 - 51 Кессиэ, 3:0 - 67 Кастильехо.
Милан - Доннарумма, Конти, Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессиэ, Бакайоко (Биглия, 80), Лукас Пакета (Борини, 69), Кастильехо, Пионтек (Кутроне, 69), Чалханоглу.
Эмполи - Дронговски, Весели, Сильвестре, Делль`Орко, Ди Лоренцо, Аккуа (Учан, 66), Беннасер, Крунич, Паскуаль (Паяч, 74), Фариас (ла Гумина, 66), Капуто.
Предупреждения:
Ди Лоренцо (55), Чалханоглу (71).
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