В матче 28-го тура Серии А лицом к лицу сошлись Милан и Интер. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу "нерадзурри" со счетом 3:2, передает Day.Az со ссылкой на footballua.tv.

Счет в матче был открыт уже на третьей минуте - гол в активе полузащитника Интера Матиаса Весино. На 51-ой минуте преимущество своей команды удвоил Стефан де Врей.

Спустя шесть минут защитник Милана Матео Мусаккьо отквитал один мяч. Интер, в свою очередь, продолжал идти вперед и забил третий гол - на 57-ой минуте Лаутаро Мартинес реализовал пенальти.

На 71-ой минуте все тот же Матео Мусаккьо сократил отставание Милана до минимума, однако вырвать хотя бы ничью "россонери" не удалось.

Милан - Интер 2:3

Голы: Бакайоко, 57, Мусаккьо, 71 - Весино, 3, де Врей, 51, Мартинес, 67 (пен).

Милан: Дж. Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Родригес (Кутроне, 58), Кессье (Конти, 69), Бакайоко, Пакета (Кастильехо, 46), Сусо, Пентек, Чалханоглу.

Интер: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриняр, Асамоа, Брозович (Валеро, 73), Гальярдини, Весино (Раноккья, 90+2), Политано (Кандрева, 84), Мартинес, Перишич.

Предупреждения: Родригес, Романьоли, Сусо, Конти - Брозович, Весино, Гальярдини.

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