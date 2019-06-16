Защитник "Реала" Серхио Рамос и его девушка Пилар Рубио сыграли свадьбу, передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.

Церемония бракосочетания состоялась в Севильском кафедральном соборе.

На мероприятии присутствовали Серджи Бускетс, Роберто Карлос, Жорди Альба, Флорентино Перес, Дэвид Бекхэм, Альваро Мората, Санти Касорла и другие известные люди из мира спорта.

Рамос и Рубио находятся в отношениях с 2012 года. Пара воспитывает троих сыновей: Серхио-младшего, Марко и Алехандро.

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