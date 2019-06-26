Английский футбольный клуб "Эвертон" выкупил у испанской "Барселоны" права на полузащитника сборной Португалии Андре Гомеша. Хавбек подписал соглашение с "ирисками", рассчитанное на пять лет - до 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщает пресс-служба ливерпульской команды, каталонцы выручили на продаже футболиста 22 миллиона фунтов стерлингов.

Гомеш летом 2018 года на правах аренды перешел из "Барсы" в "Эвертон". В составе английского клуба Андре в минувшем сезоне принял участие в 29 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Также на его счету 29 игр за сборную Португалии.

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