https://news.day.az/sport/1132655.html "Эвертон" выкупил у "Барселоны" права на Андре Гомеша
"Эвертон" выкупил у "Барселоны" права на Андре Гомеша
Английский футбольный клуб "Эвертон" выкупил у испанской "Барселоны" права на полузащитника сборной Португалии Андре Гомеша. Хавбек подписал соглашение с "ирисками", рассчитанное на пять лет - до 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Как сообщает пресс-служба ливерпульской команды, каталонцы выручили на продаже футболиста 22 миллиона фунтов стерлингов.
Гомеш летом 2018 года на правах аренды перешел из "Барсы" в "Эвертон". В составе английского клуба Андре в минувшем сезоне принял участие в 29 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Также на его счету 29 игр за сборную Португалии.
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