https://news.day.az/sport/1140007.html "Бавария" победила "Реал" в матче Международного кубка чемпионов
"Бавария" победила "Реал" в матче Международного кубка чемпионов
В США продолжаются игры Международного кубка чемпионов по футболу. Мюнхенская "Бавария" оказалась сильнее мадридского "Реала", победив "сливочных" со счетом 3:1, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Встреча между соперниками прошла в Хьюстоне.
В составе немецкой команды отличились Корентен Толиссо (15-я минута), Роберт Левандовски (67-я) и Серж Гнабри (69-я). Единственный гол у проигравших оказался на счету Родриго (85-я).
Любопытно, что на 81-й минуте второго тайма вратарь "Баварии" Свен Ульрайх был удален с поля за фол последней надежды.
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