Полузащитник английского "Манчестер Сити" Лерой Сане пришел к соглашению с немецкой "Баварией" относительно условий личного контракта. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на немецкую редакцию британского телеканала Sky, передает Day.Az.

Зарплата 23-летнего немца будет достигать €16 млн в год. Мюнхенский клуб может заплатить за Сане €150 млн. Однако, как отмечает источник, переговоры между клубами продлятся до 8 августа.

Сане выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. В составе команды немец дважды выиграл чемпионат Англии и Кубок лиги, а также по одному разу - Кубок и Суперкубок Англии. В сезоне-2018/19 Сане сыграл 47 матчей, забив 16 голов и отдав 18 результативных передач.

"Манчестер Сити" сыграет в матче за Суперкубок Англии 4 августа против прошлогоднего победителя Лиги чемпионов "Ливерпуля", начало встречи в 18:00 по бакинскому времени.

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