Сегодня пройдет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским ФК "Карабах" и кипрским APOEL.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, матч стартует в 21:00 в столице Кипра Никосии, на стадионе GSP.

Названы стартовые составы соперников. Команды выступят в следующем составе:

"Карабах": Вагнер, Рахиль Мамедов, Рашад Садыхов (к), Максим Медведев, Аилтон, Мичел, Ричард Алмейда, Симеон Славчев, Хайме Ромеро, Абделла Зубир, Махир Амрали.

АПОЭЛ: Вид Белец, Прасителис Вурос, Томас Де Винсенти (к), Муса Сулейман, Саввас Генцоглу, Антонио Яколиш, Урош Матич, Гиоргос Меркис, Николас Янну, Драган Михайлович, Андрия Павлович.

Главный судья - Давиде Масса (Италия).

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!