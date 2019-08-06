Назван стартовый состав ФК "Карабах" на матч с АПОЭЛ
Сегодня пройдет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским ФК "Карабах" и кипрским APOEL.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, матч стартует в 21:00 в столице Кипра Никосии, на стадионе GSP.
Названы стартовые составы соперников. Команды выступят в следующем составе:
"Карабах": Вагнер, Рахиль Мамедов, Рашад Садыхов (к), Максим Медведев, Аилтон, Мичел, Ричард Алмейда, Симеон Славчев, Хайме Ромеро, Абделла Зубир, Махир Амрали.
АПОЭЛ: Вид Белец, Прасителис Вурос, Томас Де Винсенти (к), Муса Сулейман, Саввас Генцоглу, Антонио Яколиш, Урош Матич, Гиоргос Меркис, Николас Янну, Драган Михайлович, Андрия Павлович.
Главный судья - Давиде Масса (Италия).
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