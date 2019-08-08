Итальянский футбольный клуб "Интер" подписал соглашение с бельгийским нападающим Ромелу Лукаку, ранее выступавшим за английский "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соглашение с 26-летним форвардом рассчитано до 30 июня 2024 года. По информации Sky Sports, сумма трансфера составила €80 млн. Ранее британское издание Mirror сообщало, что Лукаку отказался возвращаться в расположение "Манчестер Юнайтед" и был оштрафован клубом на €435 тыс. Нападающий самостоятельно тренировался на базе бельгийского футбольного клуба "Андерлехт".

"Я хотел перейти в "Интер", потому что это место не для всех, - сказал Лукаку. - Я здесь, чтобы вернуть клуб к победным результатам".

Лукаку перешел в "Манчестер Юнайтед" из английского "Эвертона" в июле 2017 года, подписав контракт на пять лет. В прошедшем сезоне он провел за клуб 45 игр в разных турнирах, забил 15 мячей и отдал четыре голевые передачи. Также нападающий выступал за "Андерлехт", английские "Челси" и "Вест Бромвич".

За сборную Бельгии Лукаку провел 81 матч и забил 48 мячей. Он является лучшим бомбардиром в истории команды. На чемпионате мира 2018 года, который прошел в России, Лукаку сыграл шесть матчей, отметившись четырьмя голами. Вместе со сборной он стал бронзовым призером турнира.

31 мая "Интер" возглавил итальянец Антонио Конте, сменив на этом посту Лучано Спаллетти. Ранее он работал в английском "Челси", итальянских "Сиене", "Ареццо", "Бари", "Аталанте" и "Ювентусе", а также в национальной сборной своей страны.

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