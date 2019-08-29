Саиф Руби, представляющий интересы нападающего "Ливерпуля" Бобби Данкана, пожаловался на травлю игрока руководством мерсисайдцев. Об этом сообщает FoxSports, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Он получает очень маленькую зарплату. Его контракт с командой действует еще год, но в "Ливерпуле" сразу сказали, что новый он не получит. Из-за этого Бобби четыре дня не выходил из своей комнаты. Сейчас меня беспокоит только его психическое здоровье", - заявил Руби.

Агент также отметил, что нашел несколько клубов, готовых взять Данкана в аренду с правом выкупа, но руководители "Ливерпуля" категорически отказались вести переговоры.

В "Ливерпуле" отреагировали на заявления Руби, назвав его слова "подстрекательством". Клуб отметил, что постарается найти решение, которое устроит всех.

Данкан - двоюродный брат легендарного футболиста "Ливерпуля" Стивена Джеррарда, который выступал за мерсисайдцев с 1998 по 2015 год. В составе английского клуба он выиграл Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и по два раза Суперкубок Европы, Суперкубок Англии и Кубок страны.

Данкан - воспитанник "Манчестер Сити". В "Ливерпуль" игрок перешел в 2018 году, за основной состав мерсисайдцев он не провел ни одного матча.

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