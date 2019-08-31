Форвард "Интера" и сборной Аргентины Мауро Икарди подал в суд на итальянский клуб за отстранение от тренировок. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

26-летний форвард недоволен отстранением от занятий с основным составом. Икарди не привлекается к тренировкам с июля. Нападающий, которым интересовался Монако, оценил ущерб своей карьере в 1,5 миллиона евро.

Отмечается, что наставник миланцев Антонио Конте уже заявлял, что не рассчитывает на аргентинца. Помимо Монако, интерес к кандидатуре Икарди проявляли "Рома", "Наполи" и "Ювентус".

В последний раз Икарди выходил в составе "Интера" в мае. Тогда форвард провел 71 минуту в матче чемпионата Италии против "Эмполи", который завершился победой "нерадзурри" со счетом 2:1.

Икарди выступает за "Интер" с 2013 года. На его счету 111 голов в 188 матчах за клуб. В сезоне-2018/2019 он провел лишь 16 матчей во всех турнирах, отметившись 11 голами.

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