Французский миллиардер Антуан Арно опроверг появившиеся в СМИ слухи о том, что его семья намерена купить "Милан" у компании Elliott Management, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Дорогие болельщики "Милана". Я хочу положить конец всем слухам, касающимся заинтересованности моей семьи в покупке "Милана". Мы с большим уважением относимся к вашему прекрасному клубу, его ценностям, фантастической истории, но мы никогда не общались ни с кем из клуба и никогда не были заинтересованы в инвестировании или приобретении "Милана".

Мы не знаем, откуда пошли эти слухи, но у них нет никаких оснований. Мы желаем всего наилучшего "Милану" в этом и следующем сезонах", - написал Арно в своем Instagram-аккаунте.

Отметим, что Бернар Арно - богатейший человек Европы. Он занимает третью строчку в списке самых богатых людей планеты, уступая основателю Amazon Джеффу Безосу и основателю Microsoft Биллу Гейтсу. Финансовое состояние Арно оценивается в €98 млрд.

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