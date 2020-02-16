Азербайджанский борец вольного стиля Агагусейн Мустафаев (70 кг) завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в столице Италии Риме.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, наш серебряный призер чемпионатов мира и Европы среди молодежи в финале не справился с Магомедмурадом Хаджиевым (Польша).

31-летний борец, победивший до решающей встречи Геворга Мхеяна (Армения), Виктора Середу (Беларусь), Алексея Боруту (Украина) и Михаила Саву (Молдова), вновь, как и в 2009 году, испытал горечь поражения в финале первенства континента - 0:2.

Али Рагимзаде (65 кг) удостоился бронзовой медали. Наш борец сравнял счет на последних секундах встречи с представителем Венгрии Исмаилом Мусукаевым (2:2) и стал третьим в Европе благодаря принципу последнего очка.

В последний день турнира - 16 февраля из наших борцов вольного стиля Интигам Велизаде (61 кг) проведет поединок за бронзовую медаль, а Хаджимурад Гаджиев (74 кг), Абубакр Абакаров (86 кг), Асланбек Алборов (92 кг) и Джамаледдин Магомедов (125 кг) выступят в утешительном раунде.

Отметим, из наших борцов греко-римского стиля Санан Сулейманов (77 кг), Рафиг Гусейнов (82 кг) удостоились золотой, Эльдениз Азизли (55 кг), Мурад Базаров (60 кг), Ульви Ганизаде (72 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) - бронзовой медали. В составе нашей женской сборной Эллис Манолова (65 кг) заняла второе, Татьяна Омельченко (62 кг) - третье место.