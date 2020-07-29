"Интер" победил "Наполи" в матче чемпионата Италии по футболу

Футболисты "Интера" обыграли "Наполи" в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, голами в составе победителей отметились Данило Д'Амброзио (11-я минута) и Лаутаро Мартинес (74).

"Интер" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 79 очков в 37 матчах, ранее миланская команда гарантировала себе участие в Лиге чемпионов сезона-2020/21. "Наполи" идет седьмым, имея в активе 59 очков после 37 встреч. Победу в чемпионате Италии досрочно одержал туринский "Ювентус".

Аталанта продолжает борьбу за вторую строчку турнирной таблицы и в рамках 37-го тура пожаловала в гости к неуступчивой Парме, которая ранее обыграла Интер. Джан Пьеро Гасперини решил оставить в запасе Руслана Малиновского. Пармезанцы могли открыть счет уже на восьмой минуте, когда Кулусевски пробивал из чужой штрафной площади - Голлини выручил свою команду.

Бергамаскам не лучшим образом удавалось взламывать оборону соперника. Более того, "крестоносцы" получили еще один опасный момент, но Аталанту выручила штанга. Гостям приходилось чаще задействовать навесные передачи, но они не приносили никакой пользы - оборона Пармы легко справлялась.

Казалось, что команды так и уйдут на перерыв при "сухом" счете на табло, но за несколько минут до свистка арбитра Кулусевски выиграл борьбу за мяч в чужой штрафной и прошил Голлини. 1:0. Команды были активно еще несколько минут, пока арбитр не отправил их отдыхать при минимальном преимуществе хозяев.

Сразу после перерыва на поле появился Руслан Малиновский, который был призван изменить ход поединка. Существенных изменений в игру команды украинец не внес, однако взялся за исполнение штрафного на 70-й минуте и плотным ударом прошил стенку из соперников и поразил угол ворот Луиджи Сепе.

Парме не понравилось такое развитие событий и команда пошла в атаку большими силами, чем это было при счете 1:0. Атаки редко завершались вразумительными ударами, но при этом скорость игра держалась приличная. Уже на 84-й минуте гости добились своего

Алехандро Гомес просочился через центральную зону и пробил точно в дальний угол ворот. 1:2.

Парма пыталась мобилизовать силы и организовать финальный штурм в финальные минуты. Силигарди пробивал с нескольких метров, но мяч угодил в соперника, хотя было очень опасно. Арбитр компенсировал три минуты, но пармезанцы не смогли за них что-либо изменить. Финальный свисток зафиксировал победу Аталанты.

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.