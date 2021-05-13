Баку впервые примет ЧМ по аэробной гимнастике

16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике является одним из самых крупномасштабных соревнований, которые будут проведены Федерацией гимнастики Азербайджана в 2021 году, сообщает Day.Az cо ссылкой на сайт федерации.

Чемпионат мира по аэробной гимнастике, впервые организуемый в нашей стране, пройдет 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэроденс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. В рамках чемпионата пройдут квалификации и финалы в каждой из категорий.

Азербайджан на соревновании представят Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Нурджан Джаббарлы, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов и Мадина Мустафаева.

Напомним, что в 2019 году впервые в Азербайджане прошел чемпионат Европы по аэробной гимнастике.