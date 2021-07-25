Токио-2020: Эмин Джафаров занял 24-е место по итогам дня

На Летних Олимпийских играх Токио-2020 стартовали соревнования по стендовой стрельбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на аpasport.az, в первый день квалификационного этапа соревнований по стендовой стрельбе на огневой рубеж вышел и единственный представитель Азербайджана в этом виде программы Эмин Джафаров. Он поразил 71 из 75 мишеней и занял по итогам дня 24-е место среди 30 участников.

Для продолжения борьбы наш стрелок должен попасть в первую "шестерку" после следующих 50 выстрелов. По итогам квалификационного этапа борьбу за медали продолжат 6 лучших спортсменов.

Отметим, соревнования в ските продолжатся завтра.