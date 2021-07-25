https://news.day.az/sport/1364572.html Токио-2020: Эмин Джафаров занял 24-е место по итогам дня
Токио-2020: Эмин Джафаров занял 24-е место по итогам дня
На Летних Олимпийских играх Токио-2020 стартовали соревнования по стендовой стрельбе.
Как передает Day.Az со ссылкой на аpasport.az, в первый день квалификационного этапа соревнований по стендовой стрельбе на огневой рубеж вышел и единственный представитель Азербайджана в этом виде программы Эмин Джафаров. Он поразил 71 из 75 мишеней и занял по итогам дня 24-е место среди 30 участников.
Для продолжения борьбы наш стрелок должен попасть в первую "шестерку" после следующих 50 выстрелов. По итогам квалификационного этапа борьбу за медали продолжат 6 лучших спортсменов.
Отметим, соревнования в ските продолжатся завтра.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре