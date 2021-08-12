https://news.day.az/sport/1369207.html İFFHS назвала символическую команду азербайджанского футбола
İFFHS назвала символическую команду азербайджанского футбола
Международная федерация истории и статистики футбола (İFFHS) назвала символическую команду азербайджанского футбола.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, "11-ка" лучших футболистов всех времен составлена по схеме 4-2-4.
Вратарь: Сергей Крамаренко;
Защитники: Рафиг Гулиев, Владимир Брухти, Вячеслав Семиглазов, Яшар Бабаев;
Полузащитники: Игорь Пономарев, Назим Сулейманов;
Нападающие: Казбек Туаев, Анатолий Банишевский, Алекбер Мамедов, Юрий Кузнецов.
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