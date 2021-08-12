İFFHS назвала символическую команду азербайджанского футбола

Международная федерация истории и статистики футбола (İFFHS) назвала символическую команду азербайджанского футбола.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, "11-ка" лучших футболистов всех времен составлена по схеме 4-2-4.

Вратарь: Сергей Крамаренко;

Защитники: Рафиг Гулиев, Владимир Брухти, Вячеслав Семиглазов, Яшар Бабаев;

Полузащитники: Игорь Пономарев, Назим Сулейманов;

Нападающие: Казбек Туаев, Анатолий Банишевский, Алекбер Мамедов, Юрий Кузнецов.