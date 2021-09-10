https://news.day.az/sport/1378228.html Азербайджанcкий футболист лидирует по отборам в Европе - ФОТО
Азербайджанcкий футболист лидирует по отборам в Европе - ФОТО
Полузащитник сборной Азербайджана по футболу Эмин Махмудов лидирует по отборам в отборочном турнире ЧМ-2022.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, у Махмудова 26 точных отборов.
Вторым идет словенский защитник Петар Стоянович (18).
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