Азербайджанcкий футболист лидирует по отборам в Европе
Полузащитник сборной Азербайджана по футболу Эмин Махмудов лидирует по отборам в отборочном турнире ЧМ-2022.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, у Махмудова 26 точных отборов.
Вторым идет словенский защитник Петар Стоянович (18).