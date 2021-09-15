https://news.day.az/sport/1380422.html Легия усилиями Махира Эмрели обыграла Спартак в Москве - ФОТО - ВИДЕО
Легия усилиями Махира Эмрели обыграла Спартак в Москве - ФОТО - ВИДЕО
Сегодня польская "Легия", за которую выступает форвард сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели, провела матч стартового тура группы C Лиги Европы против российского "Спартака".
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, встреча проходила на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве и завершилась победой гостей со счетом 1:0.
Эмрели вышел в стартовом составе гостей и был заменен на 82-й минуте.
Отметим, что в квалификационных раундах еврокубков этого сезона Махир забил уже пять голов за "Легию".
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