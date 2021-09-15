Легия усилиями Махира Эмрели обыграла Спартак в Москве

Сегодня польская "Легия", за которую выступает форвард сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели, провела матч стартового тура группы C Лиги Европы против российского "Спартака".

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, встреча проходила на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Эмрели вышел в стартовом составе гостей и был заменен на 82-й минуте.

Отметим, что в квалификационных раундах еврокубков этого сезона Махир забил уже пять голов за "Легию".