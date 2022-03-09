https://news.day.az/sport/1442427.html Американский бизнесмен заинтересован в покупке «Челси»
Американский бизнесмен заинтересован в покупке «Челси»
Американский бизнесмен Вуди Джонсон заинтересован в покупке футбольного клуба "Челси".
Об этом сообщает ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным источника, американец уже контактировал с компанией Raine Group, которая будет заниматься продажей лондонского клуба.
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