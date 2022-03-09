Американский бизнесмен заинтересован в покупке «Челси»

Американский бизнесмен Вуди Джонсон заинтересован в покупке футбольного клуба "Челси".

Об этом сообщает ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, американец уже контактировал с компанией Raine Group, которая будет заниматься продажей лондонского клуба.