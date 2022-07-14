https://news.day.az/sport/1478671.html Азербайджанский кикбоксер вышел в финал Всемирных Игр
Азербайджанский кикбоксер вышел в финал Всемирных Игр
Азербайджанский кикбоксер Бахрам Раджабзаде (+91 кг) успешно выступает на Всемирных играх, которые проходят в Бирмингеме (США).
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в четвертьфинале Раджабзаде победил американца Эрика Андерса, хотя согласно жребию должен был биться с Мирославом Вуйевичем (Черногория). Но организаторы поменяли соперника.
В полуфинале Раджабзаде выиграл у украинца Романа Шербатюка и вышел в финал. Соперником Бахрама в финале будет Анто Сирич (Хорватия). Бой пройдет сегодня ночью.
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