https://news.day.az/sport/1482876.html Нефтчи разгромил Арис и прошел в третий раунд квалификации Лиги Конференций - ФОТО
Нефтчи разгромил Арис и прошел в третий раунд квалификации Лиги Конференций - ФОТО
Завершился матч между азербайджанской командой "Нефтчи" и кипрским клубом "Арис", проходивший в рамках ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, ответная игра в Баку завершилась победой "Нефтчи" со счетом 3:0.
Голы забили Годсуэй Доньо (38-я минута), Эдди Исрафилов (37-я минута) и Кенни Сайеф (62-я минута).
Таким образом, "Нефтчи" вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА.
Отметим, что в первой игре, проведенной на Кипре, бакинский клуб проиграл со счетом 0:2.
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