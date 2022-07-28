Нефтчи разгромил Арис и прошел в третий раунд квалификации Лиги Конференций
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Завершился матч между азербайджанской командой "Нефтчи" и кипрским клубом "Арис", проходивший в рамках ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, ответная игра в Баку завершилась победой "Нефтчи" со счетом 3:0.

Голы забили Годсуэй Доньо (38-я минута), Эдди Исрафилов (37-я минута) и Кенни Сайеф (62-я минута).

Таким образом, "Нефтчи" вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА.

Отметим, что в первой игре, проведенной на Кипре, бакинский клуб проиграл со счетом 0:2.

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