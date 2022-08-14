Азербайджанские гандболистки выиграли «серебро» V Игр исламской солидарности

Азербайджанские гандболистки в финале V Игр исламской солидарности уступили турецкой сборной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, со счетом 30:24 они уступили турецкой команде и выиграли серебряную медаль Исламиады.

По результатам первого тайма игра завершилась со счётом 16:10 в пользу Турции, а второй тайм - 14:14. По итогам матча Турция со счётом 30:24 забрала "золото".

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.