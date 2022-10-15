Азербайджанская спортсменка по настольному теннису завоевала серебряную медаль в Чехии

В чешском городе Гавиржов завершились учебно-тренировочные сборы и турнир по настольному теннису Eurotalents Development Camp.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в Федерации настольного тенниса Азербайджана, в сборах, прошедших с 9 по 15 октября, приняли участие спортсмены в возрасте от 15 до 17 лет.

На турнире, проведенном после сборов, нашу страну представляли Марзия Нурматова и Адиль Ахмедзаде, выступавшие под началом тренера нашей национальной команды Рамиля Джафарова.

М.Нурматова, проиграв только в финальной встрече, заняла второе место, а Адиль Ахмедзаде удостоился седьмого места.

Отметим, что за медали турнира боролись теннисисты из Чехии, Азербайджана, Австрии, Нидерландов, Греции, Словакии, Латвии и Косово.