Азербайджанская спортсменка по настольному теннису завоевала серебряную медаль в Чехии
В чешском городе Гавиржов завершились учебно-тренировочные сборы и турнир по настольному теннису Eurotalents Development Camp.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в Федерации настольного тенниса Азербайджана, в сборах, прошедших с 9 по 15 октября, приняли участие спортсмены в возрасте от 15 до 17 лет.
На турнире, проведенном после сборов, нашу страну представляли Марзия Нурматова и Адиль Ахмедзаде, выступавшие под началом тренера нашей национальной команды Рамиля Джафарова.
М.Нурматова, проиграв только в финальной встрече, заняла второе место, а Адиль Ахмедзаде удостоился седьмого места.
Отметим, что за медали турнира боролись теннисисты из Чехии, Азербайджана, Австрии, Нидерландов, Греции, Словакии, Латвии и Косово.
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