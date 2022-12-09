ЧМ-2022: Назван лучший игрок матча Ховатия-Бразилия

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович признан лучшим футболистом четвертьфинального матча чемпионата мира‑2022 против Бразилии по версии Международной федерации футбола (ФИФА), передает Day.Az со ссылкой на Матч.

Встреча прошла на стадионе "Эдьюкейшн Сити" в Эр‑Райяне и завершилась по итогам основного и дополнительного времени со счетом 1:1. В серии пенальти точнее были хорваты - 4:2. Бразильцы нанесли по воротам Ливаковича 19 ударов, из которых 11 пришлись в створ. Еще один удар голкипер отразил в серии одиннадцатиметровых.