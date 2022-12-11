Далич рассказал, как остановить Месси

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич перед матчем полуфинала чемпионата мира - 2022 со сборной Аргентины поделился мыслями о лидере соперников - Лионеле Месси, передает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поединок состоится 13 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

"Нам нужно обороняться против Месси, но не с помощью персональной опеки. Мы знаем, как много он бегает, как любит работать с мячом. Ключевым фактором будет дисциплина. Если мы сможем повторить то же, что и с Бразилией, нам нечего опасаться", - заявил Далич.