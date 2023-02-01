Бронзовый старт и поиски замены Рафаэлю Агаеву

Календарь мирового каратэ выделяется свой насыщенностью. Уже в первый месяц нового года состоялись два рейтинговых турнира. И если в Серии А в Афинах (Греция) команде Азербайджана отличится не удалось, то премьер-лига в Каире (Египет) принесла пять наград, и все с бронзовым отливом.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в прошлом году сборная установила рекорд на отдельно взятом этапе премьер-лиги, выиграв три золотые и столько же бронзовых медалей в Баку. В Каире коллектив вплотную подошел к тому, чтобы пусть и не по качеству, но по числу наград обновить собственное достижение: шанс на пьедестал имели восемь наших каратистов. Их могло быть и больше, но в весе +84 кг на стадии четвертьфинала был зафиксирован междусобойчик: Асиман Гурбанлы одержал победу над своим товарищем по команде Османом Османлы. Но далее на его пути непреодолимым препятствием встали хозяева татами: в полуфинале Асиман проиграл будущему победителю Тареку Махмуду (5:8), а в схватке за бронзу в результативном поединке уступил Махмуду Бадави (12:15).

Азербайджано-египетское противостояние в поединке за медаль оказалось не в нашу пользу и в весе до 60 кг: Аминага Гулиев (60 кг) проиграл Кариме Абуэтти (3:6). А в категории до 84 кг сразу два наших каратиста претендовали на бронзу, но если Тургут Гасанов добился победы над итальянцем Микеле Мартином (3:6), то Айхан Мамаев уступил Мохаммеду Альджафари из Иордании (5:5).

Первые медали сезона в свой актив также записали Турал Агаларзаде (67 кг), Фарид Агаев (75 кг), Медина Садыхова (55 кг) и Ирина Зарецка (68 кг). Последняя приучила нас к своим победам, и после четвертьфиналов многие считали, что в каирском финале Ирина встретится со своей принципиальной соперницей Еленой Семераро. Но если итальянка победила в полуфинале, то Зарецка проиграла швейцарке Елене Куиричи (0:2), ставшей впоследствии победительницей этапа. Но нет никаких сомнений в том, что Ирина, которая вместе с Аминагой Гулиевым удостоилась в Каире награды "Grand Winner" по результатам прошлого сезона, поймает победную волну.

Отдельно стоит сказать о бронзе Фарида Агаева, который выступает в особой для азербайджанского каратэ категории - до 75, где блистал Рафаэль Агаев. Если перед началом прошлого сезона еще были надежды на то, что "черный бриллиант" продолжит выступление в спортивном каратэ, и Рафаэль вернулся в сборную и помог ей выиграть серебро в командном турнире чемпионата Европы, то сейчас все его мысли связаны с каратэ-комбат. В конце года он выиграл чемпионский пояс в полусреднем весе и намерен дальше развивать успех. А значит, теперь место Рафаэля вакантно и команде нужен новый лидер. Поэтому каирская медаль Фарида примечательна в данном контексте.

Пять бронзовых медалей из Египта можно назвать рабочим результатом, а продолжение первой половины сезона обещает быть еще более интересным. Ведь помимо премьер-лиги и Серии А каратистов ждет выступление на чемпионате Европы и III Европейских Играх. Как правило, коллектив выступает двумя составами, варьируя его в зависимости от рейтинговых стартов. Но если в Серии А еще можно выступать вторыми номерами, то остальные соревнования требуют максимальной отдачи от лидеров.

К тому же, если в прошлом году в календаре был прописан Баку, принимавший этап премьер-лигу, но теперь наших спортсменов ждут выступления на выезде. Пока серия включает четыре турнира, но не исключено, что их может быть и больше. Особенно принимая во внимание, как в предыдущем сезоне руководством Всемирной федерации муссировало тему этапа в Лос-Анджелесе, организовать который так и не удалось.