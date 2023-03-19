Матч Карабах – Галатасарай изменил планы сборной Азербайджана

18 марта сборная Азербайджана по футболу собралась для подготовки к отборочным матчам ЕВРО-2024 против команд Австрии (24 марта) и Швеции (27 марта).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, подопечные Джанни Де Бьязи должны были провести первую тренировку на Олимпийском стадионе Баку, но из-за предстоящего товарищеского матча на этой ранее между "Карабахом" и турецким "Галатасараем" (26 марта), было решено поберечь газон. Поэтому "милли" свою первую тренировку проведет на стадионе "Бакселл Арена".

Кроме Махира Эмрели, Озанджана Кекчю и Антона Кривоцюка, все футболисты уже собрались. В полном составе свою первую тренировку сборная Азербайджана проведет во вторник, 21 марта.

