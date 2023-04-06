https://news.day.az/sport/1552934.html Названа сумма, вырученная от благотворительного матча «Карабах» - «Галатасарай»
Названа сумма, вырученная от благотворительного матча «Карабах» - «Галатасарай»
26 марта состоялся благотворительный матч между футбольными клубами "Карабах" и "Галатасарай".
Как передает Day.Az, доходы от этой игры будут отправлены пострадавшим от землетрясения в Турции. Доход от игры составил 1 миллион 90 тысяч 455 манатов, примерно 12 миллионов 336 тысяч турецких лир.
Данная сумма будет направлена пострадавшим от разрушительного землетрясения в братской стране. Также часть средств (доход от рекламы и прав на трансляцию игры в Турции) будет переведена на благотворительный счет, открытый стамбульским клубом.
Напомним, что встреча, состоявшаяся на Бакинском олимпийском стадионе, завершилась победой гостей со счетом 2:1.
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