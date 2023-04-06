Названа сумма, вырученная от благотворительного матча «Карабах» - «Галатасарай»

26 марта состоялся благотворительный матч между футбольными клубами "Карабах" и "Галатасарай".

Как передает Day.Az, доходы от этой игры будут отправлены пострадавшим от землетрясения в Турции. Доход от игры составил 1 миллион 90 тысяч 455 манатов, примерно 12 миллионов 336 тысяч турецких лир.

Данная сумма будет направлена пострадавшим от разрушительного землетрясения в братской стране. Также часть средств (доход от рекламы и прав на трансляцию игры в Турции) будет переведена на благотворительный счет, открытый стамбульским клубом.

Напомним, что встреча, состоявшаяся на Бакинском олимпийском стадионе, завершилась победой гостей со счетом 2:1.