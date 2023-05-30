Азербайджанец выиграл Fantasy Premier League

Азербайджанец Али Джахангиров стал победителем турнира "Fantasy Premier League".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, наш соотечественник выиграл турнир "Fantasy Premier League" сезона 2022/23.

Отметим, что в этой игре принимают участия около 11 миллионов человек.

"Fantasy Premier League" - игра, в которой участники формируют виртуальную команду футболистов, чьи прототипы принимают участие в реальных соревнованиях и, в зависимости от актуальной статистики своих выступлений, набирают зачетные баллы.