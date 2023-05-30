https://news.day.az/sport/1568741.html Азербайджанец выиграл Fantasy Premier League
Азербайджанец выиграл Fantasy Premier League
Азербайджанец Али Джахангиров стал победителем турнира "Fantasy Premier League".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, наш соотечественник выиграл турнир "Fantasy Premier League" сезона 2022/23.
Отметим, что в этой игре принимают участия около 11 миллионов человек.
"Fantasy Premier League" - игра, в которой участники формируют виртуальную команду футболистов, чьи прототипы принимают участие в реальных соревнованиях и, в зависимости от актуальной статистики своих выступлений, набирают зачетные баллы.
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