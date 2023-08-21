Александра Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам среди женщин в Баку

Александра Горячкина (ФИДЕ) выиграла Кубок мира по шахматам среди женщин в Баку, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

На тай-брейке Горячкина обыграла соперницу Нургюль Салимову (Болгария).

Напомним, что ранее две классические партии финала Кубка мира среди женщин между Александрой Горячкиной и Нургюль Салимовой завершились вничью, поэтому победитель определился сегодня на тай-брейке. Первая партия тай-брейка была сыграна шахматистками вничью, во второй партии Горячкина одержала победу. Общий счет в финале (две классические партии и тай-брейк) 2,5-1,5 в пользу Александры Горячкиной.

Второе место на Кубке мира по шахматам среди женщин в Баку заняла Нургюль Салимова (Болгария), третье место - Анна Музычук (Украина).

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.