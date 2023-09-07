Экс-вратарь «Ньюкасла» перенес инсульт

Бывший вратарь клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ньюкасл Юнайтед" Стив Харпер перенес субарахноидальное кровоизлияние. Об этом сообщает пресс‑служба английского клуба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сейчас спортсмен находится в больнице. В клубе сообщили, что окажут голкиперу поддержку во время восстановления.

Стив Харпер играл за "Ньюкасл" с 1993 по 2013 год. Вместе с "сороками" он стал победителем Чемпионшипа. Сейчас Харперу 48 лет. Он также выступал за "Халл Сити", "Брайтон", "Сандерленд", "Брэдфорд Сити", "Гейтсхед", "Стокпорт Каунти", "Хартлпул Юнайтед" и "Хаддерсфилд Таун". На молодежном уровне голкипер защищал цвета клуба "Сиэм Ред Стар". Харпер является арбитром Футбольной ассоциации Англии.

После четырех туров "Ньюкасл" располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе три очка. Команда в этом сезоне сыграет в Лиге чемпионов УЕФА.