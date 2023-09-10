Пулишич оценил вклад Месси в развитие МЛС

Нападающий "Милана" и сборной США Кристиан Пулишич поделился впечатлениями от выступлений Лионеля Месси в "Интер Майами" и отметил его вклад в развитие МЛС, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Аргентинец забил 11 голов в 11 проведённых матчах за клуб из Флориды.

"Это абсолютно помогает. Я имею в виду, что очевидно: все матчи, в которых он играет в МЛС и в Кубках, становятся грандиозными играми. Кажется, что все за этим смотрят. Это интересно, это весело.

Очевидно, это только положительный момент для страны, поэтому мне нравится смотреть и следить за "Интер Майами". Там также выступают некоторые мои партнёры по американской сборной, которые играют очень хорошо. Забавно видеть, как Месси пришёл и помог так сильно поднять уровень команды", - приводит слова Пулишича ESPN1.