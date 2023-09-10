В Мингячевире пройдет чемпионат Азербайджана по гребле

13-14 сентября в Мингячевире при совместной организационной поддержке Министерства молодежи и спорта и Федерации каноэ и гребли Азербайджана (AKAF) пройдет чемпионат Азербайджана по академической гребле.

Как сообщили Day.Az в федерации, в соревнованиях, которые будут организованы в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кура", примут участие около 100 спортсменов из Баку и Мингячевира.

Участники будут состязаться в заплывах по академической гребле, а также в гребле на байдарках и каноэ.

AKAF, одной из основных направлений деятельности которой является усиление массовости занятий греблей в нашей стране, отдаст предпочтение участию в чемпионате Азербайджана преимущественно подростков и молодых спортсменов.

Победители будут награждены медалями и дипломами. Отличившиеся гребцы, помимо включения в состав сборной, получат возможность выступить в международной Мингячевирской регате, которая пройдет в октябре.