Уволен главный тренер сборной Германии

Ханс-Дитер Флик отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Германии по футболу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

Специалист был уволен после разгромного поражения от сборной Японии в товарищеском матче со счетом 1:4, состоявшемся 9 сентября.

"Комитеты были едины в желании создать новый импульс после череды разочаровывающих результатов. Нужны оптимизм и уверенность в преддверии домашнего чемпионата Европы", - заявил глава DFB Бернд Нойендорф.

Флик возглавил сборную Германии в 2021 году после успешного периода работы в мюнхенской "Баварии", с которой он сделал требл в 2020 году. Под его руководством немцы неудачно выступили на чемпионате мира в Катаре, не сумев преодолеть групповую стадию турнира.

Исполнять обязанности главного тренера перед предстоящей товарищеской игрой против сборной Франции будет Руди Келлер.