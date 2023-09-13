Ромеро отреагировал на лестную похвалу Месси

Футболист "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро высказался о том, что нападающий "Интер Майами" Лионель Месси назвал его лучшим защитником мира, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Я не ожидал. Никогда не забуду его слов. Я всегда стараюсь воспользоваться шансом, предоставленным тренером. Партнёры тепло принимают меня в сборной, всецело доверяют мне, и я стараюсь отвечать взаимностью. Очень рад и благодарен всем им", - приводит слова Ромеро Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 25-летний Кристиан Ромеро провёл четыре матча в АПЛ в составе "Тоттенхэма" и забил два гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 60 млн.