https://news.day.az/sport/1597645.html UFC купила самую крутую лигу и отправит туда своих звезд - ВИДЕО
UFC купила самую крутую лигу и отправит туда своих звезд - ВИДЕО
UFC и WWE объединились в новую публичную компанию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, таким образом, капитализация корпорации TKO Group превысила $21 млрд. 51% акций будет принадлежать Endeavor, 49% - владельцам WWE. Гендиректором организации будет Ари Эмануэль. А глава WWE Винс Макмэн станет исполнительным председателем совета директоров.
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