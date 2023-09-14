UFC купила самую крутую лигу и отправит туда своих звезд
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UFC и WWE объединились в новую публичную компанию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, таким образом, капитализация корпорации TKO Group превысила $21 млрд. 51% акций будет принадлежать Endeavor, 49% - владельцам WWE. Гендиректором организации будет Ари Эмануэль. А глава WWE Винс Макмэн станет исполнительным председателем совета директоров.