Азербайджанские дзюдоисты вступают в борьбу на открытом турнире Европы

Открытый турнир Европы по дзюдо стартует в субботу, 16 сентября, в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Как сообщает Day.Az, в первый день соревнований на татами выйдут 14 членов сборной Азербайджана.

В соревнованиях среди юношей под руководством старшего тренера сборной Мехмана Азизова выступят Нурлан Керимли, Мурад Мурадлы, Мурад Алиев, Эльтун Имранов, Шахин Оруджаде (все 60 кг), Ислам Рагимов, Самир Пириев, Эльшан Асадов, Руфат Айдынов (все 66 кг), Нариман Мирзоев, Нахид Исмаилов, Эльнур Гасилов, Гадир Гусейнов и Иса Алиев (все 73 кг).

Встречи начнутся в 13:00 по бакинскому времени.

Отметим, что на турнире, который продлится до 17 сентября, в качестве спортивного комиссара выступит вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Эльнур Мамедли.