Месси назвал команду, за которую хочет сыграть

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси заявил, что хочет сыграть за аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Месси заявил, что хочет наслаждаться аргентинским футболом, выступая за "Ньюэллс Олд Бойз", потому что в детстве играл за них.

"Я мечтаю сыграть за них", - добавил Месси.

Месси является воспитанником "Ньюэллс Олд Бойз". Он играл в школе клуба с 1994 по 2000 год. В 2000 году он присоединился к академии каталонской "Барселоны".