УЕФА рассматривает возможность изменения формата еврокубков

УЕФА раздумывает над вариантом изменить формат еврокубков, передает Day.Az со ссылкой на Marca.

Отмечается, что руководители УЕФА и Ассоциация европейских клубов рассматривают вариант внедрения трёх дивизионов - Суперлиги, Лиги Европы и Лиги претендентов. Между этими тремя дивизионами будет борьба за повышение и понижение в классе.

Ожидается, что в конце октября соберется Исполнительный комитет УЕФА, где будет обсуждаться этот вопрос. При этом ожидается, что если новый формат будет принят, то вступит в силу не ранее 2027 года.

Напомним, с сезона 2024/25 будет действовать новый формат Лиги чемпионов. 36 клубов будут участвовать в основном этапе турнира. По новому формату каждый клуб проведет восемь матчей против восьми разных команд - четыре на своем поле и четыре на чужом.

По результатам матчей будет составлена общая турнирная таблица. Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Те, кто займет места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьмёрке лучших команд.