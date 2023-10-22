Гол Роналду принес «Аль-Насру» волевую победу

"Аль-Наср" одержал победу над "Дамаком" в гостевом матче 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Встреча, прошедшая в Эр-Рияде, завершилась со счетом 2:1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В составе победителей голами отметились Андерсон Талиска (53-я минута) и Криштиану Роналду (57-я). У "Дамака" отличился Жорж-Кевин Н'Куду (45+2).

"Аль-Наср", набравший 22 очка, занимает третье место в турнирной таблице. "Дамак" с десятью баллами располагается на десятой строчке.

В следующем туре "Аль-Наср" 28 октября в гостях сыграет против "Аль-Фейхи".

Роналду стал игроком "Аль-Насра" 2 января 2023 года. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Соглашение рассчитано до конца июня 2025 года. В текущем сезоне нападающий забил уже 11 мячей, он возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Саудовского Аравии.

38-летний форвард является пятикратным обладателем "Золотого мяча". В футболке сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2018/19).