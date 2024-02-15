Микаил Джаббаров об историческом успехе сборной Азербайджана по греко-римской борьбе

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в истории завоевала три золотые медали на чемпионате Европы.

Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Исторический успех Азербайджана по греко-римской борьбе! Наша сборная впервые в истории завоевала 3 золотые медали на чемпионате Европы. В столице Румынии Бухаресте Нихат Мамедли (60 кг), Мурад Мамедов (63 кг) и Хасрат Джафаров (67 кг) поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Серебряную медаль завоевали Рашад Мамедов (55 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), бронзовую - Бека Канделаки (130 кг).

Поздравляем наших борцов и тренеров с этим историческим успехом, желаем удачи в следующих соревнованиях!", - отмечается в сообщении.

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